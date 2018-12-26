2018-12-26T07:21:51+03:00
Общество

23 управленца из Якутии – в полуфинале конкурса «Лидеры России»

Пропуском в финал для конкурсантов станет проведение социальной акции
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Будут оцениваться способность конкурсантов анализировать, принимать решения и действовать.Будут оцениваться способность конкурсантов анализировать, принимать решения и действовать.
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Организаторы «Лидеры России» рассказали о составе участников и нововведениях следующего, очного этапа конкурса управленцев — региональных полуфиналов. В нем примут участие 3294 человека со всех регионов страны.

В Дальневосточном федеральном округе в региональный полуфинал вышли 311 человек. В лидерах - Хабаровский (77 участников) и Приморский край (70). От Якутии в региональный полуфинал прошли 23 человека.

В первый день регионального полуфинала участники пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач.

Пропуском в финал для конкурсантов станет проведение социальной акции в своем регионе. Будут оцениваться способность молодых лидеров анализировать, принимать решения и действовать.

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