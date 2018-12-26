С 1 января 2019 года «мусорная реформа» затронет не всех якутян

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-26T06:40:14+03:00

Юридические лица и граждане обязаны заключать договоры с региональными операторами по обращению с отходами. Фото: ЯСИА

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С 1 января 2019 года платить за вывоз мусора по новому тарифу начнут только те потребители, которым эта услуга оказывается. В основном, это жители райцентров и городов.

С 1 января вывоз мусора станет не жилищной, а коммунальной услугой. Оплата не будет взиматься в поселениях, где прежде не велась работа по сбору и вывозу мусора, пока не будет готов региональный оператор.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду на местах будут организованы полигоны для сбора ТКО. Мусорные контейнеры будут устанавливаться на специальных площадках.

С вступлением в силу новых правил юридические лица и граждане обязаны заключать договоры с региональными операторами по обращению с отходами.

Новые правила не затронут жителей северных и арктических районов республики, которые входят в зону деятельности ГУП ЖКХ. По соглашению с отраслевым министерством это предприятие станет региональным оператором Северо-Арктической зоны и должно начать работу не позднее конца марта 2019 года.