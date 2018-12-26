В Якутии проверяют места проведения новогодних ёлок

СЕГОДНЯ 06:13 2018-12-26T06:13:40+03:00

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В праздничные дни в Якутии пройдут внеплановые проверки организаций и предпринимателей, которые проводят новогодние ёлки. Ответственность за их проведение возложена на сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проведение внеплановых проверок направлено на минимизацию рисков распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей в этот период, сообщается на сайте Минпреда республики.

В России в рамках региональных новогодних елок работает более 35 тысяч объектов торговли и общественного питания. В 2017 году по всей стране было проведено более 10 тысяч проверок и 109 тысяч лабораторно-инструментальных исследований воды, продуктов, микроклимата и освещенности в помещениях, где проходили новогодние мероприятия. Было выявлено около 17 тысяч нарушений техрегламентов и санитарных правил.

Результаты внеплановых проверок будут направлены в Правительство РФ.