Сниму порчу, дорого: жительница Якутска отдала гадалке больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:49 2018-12-26T05:49:47+03:00

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Жительница Якутска отдала гадалке больше миллиона рублей. Мошенница утверждала, что деньги ей нужны для проведения обряда по снятию порчи.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, потерпевшая нашла гадалку по объявлению, чтобы снять порчу со своего сына. Женщина пообещала помочь, но сказала, что для проведения обряда ей нужна большая сумма денег. Мошеннице удалось убедить потерпевшую, что наличные станут частью магического ритуала, и позже она их вернет.

В период с июля по сентябрь 2018 года потерпевшая передала гадалке в общей сложности 1 млн 120 тысяч рублей. Вскоре мошенница съехала с арендованной квартиры и перестала отвечать на телефонные звонки.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.