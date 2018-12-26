В Якутии создается геологический парк «Кембрий»

СЕГОДНЯ 05:34 2018-12-26T05:34:06+03:00

Следы "кембрийского взрыва" могут стать объектами научных исследований и способствовать развитию палеонтологического туризма.

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На территории трех районов Якутии создается геологический парк «Кембрий». Проект был внесен в Коммюнике от 7 июля 2017 года, подписанное генеральным директором ЮНЕСКО И.Г. Боковой.

25 декабря на заседании Правительства Якутии принято постановление о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения – памятников природы «Бачык» площадью 11 га, «Кетеме» (250 га), «Еланка» (10 га) и «Титириктях» (3 га).

На территории Хангаласского, Олекминского и Алданского районов находятся классические стратиграфические разрезы нижнего кембрия – геологические памятники природы мирового значения, живые свидетели возникновения биоразнообразия на Земле. Здесь произошел так называемый «Кембрийский взрыв», вследствие которого появились первые членистоногие.

Следы "кембрийского взрыва" нуждаются в государственной охране, могут стать объектами научных исследований и способствовать развитию палеонтологического туризма.