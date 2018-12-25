2018-12-25T12:36:42+03:00
Общество

В Якутске обсуждают, каким будет новый городской мусорный полигон

Срок эксплуатации нового полигона площадью 47 га - 25 лет
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Разработка проектно-сметной документации объекта началась в августе 2018 года.Разработка проектно-сметной документации объекта началась в августе 2018 года.
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В столице республики прошло заседание научно-технического совета при главе Якутска. Его участники обсудили, каким будет новый городской мусорный полигон.

Разработка проектно-сметной документации объекта началась в августе 2018 года. Под новый полигон, который сможет принимать более 173 тысяч тонн отходов в год, выделено 47 га на Вилюйском тракте. Срок эксплуатации объекта – 25 лет.

По словам директора компании «Якутскэкосети» Дениса Тон, его использование позволит полностью исключить контакт отходов с окружающей средой и обеспечит сбор инфильтрата и свалочного газа с их последующей нейтрализацией.

Директор компании «Эко-Энергия» Андрей Хиль предложил йти от полигонов и установить экспериментальные мусоросжигательные установки по утилизации ТКО. Оборудование обеспечивает высокотемпературное горение отходов и позволяет свести количество вредных веществ в дымовых газах к минимуму.

По итогам заседания подразделениям Окружной администрации будут даны поручения по реализации этих предложений.

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