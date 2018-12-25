В Ленском районе Якутии огонь уничтожил многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-25T10:12:35+03:00

Огнеборцы эвакуировали с места происшествия 22 человека, в том числе четверых детей

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В Ленском районе Якутии огонь уничтожил многоквартирный жилой дом. Пожар произошел 25 декабря в посёлке Пеледуй в двухэтажном здании на улице Калинина общей площадью 500 квадратных метров.

Огнеборцы, прибывшие на место происшествия через пять минут после вызова, эвакуировали 22 человека, в том числе четверых детей. Пятеро жильцов, в том числе двое детей попали в больницу. Администрация посёлка организовала мобильный пункт обогрева и пункт временного размещения погорельцев в местной школе.

В настоящее время пожар ликвидирован. Все жильцы расселены по родственникам и знакомым. Под наблюдением медиков остаются две женщины - 56 и 60 лет.

Установлением причин пожара займется дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленскому району. Вопросы расселения людей и оказания всесторонней помощи пострадавшим будут обсуждаться на вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.