2018-12-25T09:48:09+03:00
Авто

Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях

Переправа открыта для проезда автомашин массой до 10 тонн
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Общая протяженность переправы по льду реки Лена - 12 км.Общая протяженность переправы по льду реки Лена - 12 км.
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С 25 декабря открыта переправа Якутск – Нижний Бестях. Исходя из фактического состояния льда автозимник открыт для проезда автомобильного транспорта массой до 10 тонн.

Общая протяженность переправы по льду Лены составляет 12 км. На автозимнике обустроены подходы с обоих берегов реки и основные полосы для движения. Также устроены резервно-технологические полосы для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

Для регулирования движения установлены дорожные знаки и информационные щиты, на въездах на лед круглосуточно дежурят дорожные службы.

Дорожники настоятельно рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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