В Якутске могут увеличить время продажи алкоголя

СЕГОДНЯ 05:47 2018-12-25T05:47:11+03:00

Сегодня на большей части Якутии реализация спиртных напитков осуществляется с 14 до 20 часов.

В борьбе с бутлегерами все средства хороши

Изменить размер текста: A A

В столице республики могут продлить период продажи алкоголя до 22 часов. Смягчение ограничительных мер предложено в качестве одной из мер борьбы с бутлегерами.

На встрече с редакторами республиканских СМИ глава Якутии Айсен Николаев отметил, что если это предложение будет оформлено как законодательная инициатива, вопрос будет рассмотрен.

Руководство Якутии намерено активно бороться с бутлегерами и нелегальным бизнесом. Торговлю контрафактом, особенно в северных районах республики, планируют пресекать совместно с правоохранительными органами.

Сегодня на большей части Якутии и в столице региона реализация спиртных напитков осуществляется с 14 до 20 часов.