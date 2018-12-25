2018-12-25T05:47:11+03:00
Общество

В Якутске могут увеличить время продажи алкоголя

В борьбе с бутлегерами все средства хороши
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Сегодня на большей части Якутии реализация спиртных напитков осуществляется с 14 до 20 часов.Сегодня на большей части Якутии реализация спиртных напитков осуществляется с 14 до 20 часов.
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В столице республики могут продлить период продажи алкоголя до 22 часов. Смягчение ограничительных мер предложено в качестве одной из мер борьбы с бутлегерами.

На встрече с редакторами республиканских СМИ глава Якутии Айсен Николаев отметил, что если это предложение будет оформлено как законодательная инициатива, вопрос будет рассмотрен.

Руководство Якутии намерено активно бороться с бутлегерами и нелегальным бизнесом. Торговлю контрафактом, особенно в северных районах республики, планируют пресекать совместно с правоохранительными органами.

Сегодня на большей части Якутии и в столице региона реализация спиртных напитков осуществляется с 14 до 20 часов.

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