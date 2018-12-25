2018-12-25T05:33:23+03:00
Общество

В Якутске выкупят три здания под школы

На эти цели республика получила 477 млн рублей
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Это позволит создать в столице республики не менее 890 новых мест в школах.Это позволит создать в столице республики не менее 890 новых мест в школах.Фото: ЯСИА
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Якутия получит 477 млн рублей из резервного фонда для создания не менее 890 новых мест в школах. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства России Дмитрий Медведев.

Эти деньги пойдут на приобретение в Якутске трех зданий. 196 млн рублей выделено на покупку общежития и учебного корпуса на Вилюйском тракте. 95 млн рублей уйдет на покупку здания площадью 1538,6 кв.м. на улице Толстого. Еще 186 млн предоставлено на выкуп помещения площадью 475,6 кв.м. на улице Лермонтова.

Доклад о целевом и эффективном использовании выделенного финансирования республиканские власти должны предоставить Правительству России до 1 февраля 2019 года.

Также отметим, что две новые школы в Якутии будут построены с использованием средств единой субсидии, выделенной Правительством страны на формирование социальной инфраструктуры в точках экономического роста.

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