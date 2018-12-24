На федеральной трассе «Вилюй» открыт автозимник

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-24T12:53:00+03:00

Ориентировочно автозимник Таас-Юрях – Верхнемарково будет эксплуатироваться до 31 марта 2019 года

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С 24 декабря открыто движение автотранспорта по сухопутному автозимнику Таас-Юрях – Верхнемарково на федеральной трассе «Вилюй».

Протяженность автозимника - 836 км. Он проходит по территории трех районов Иркутской области (Усть-Кутский, Киренский и Катангский), а также Ленского и Мирнинского районов Якутии.

Ориентировочно автозимник будет эксплуатироваться до 31 марта 2019 года, сообщает пресс-служба упрдор «Вилюй».