2018-12-24T09:22:11+03:00
Происшествия

В Якутии будут судить охотника, застрелившего товарища из двустволки

Преступление произошло в октябре 2018 года в Намском районе республики
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Якутии перед судом предстанет мужчина, застреливший товарища из двустволки. Преступление произошло в октябре 2018 года в Намском районе республики.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали в охотничьем доме, расположенном в местности «Кута Куелэ». Застолье переросло в пьяную ссору, во время которой потерпевший оскорбил и несколько раз ударил товарища.

Обиженный собутыльник схватил охотничью двустволку 12 калибра и выстрелил обидчику в спину. Полученное ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две якутянки вошли в число сильнейших шашистов Европы
В 2019 году в рамках движения добрых дел в Якутии планируют построить 82 объекта
Старейшие газеты Якутии перестанут быть бесплатными
Ёлка Главы Якутии собрала золотой фонд школьников со всей республики
Якутские лыжники одержали убедительную победу на «Кубке Сибири»
Глава Якутска пообщается с горожанами в прямом эфире
«АЛРОСА» перечислит 150 млн рублей на реализацию экологических мероприятий в Якутии
«Якутлесресурс» получит новую лесопожарную технику
Суд отменил полный запрет на продажу алкоголя в одном из поселков Якутии
Два человека стали жертвами пожара в Якутии
Заявки на субсидирование рейсов на Дальний Восток подали семь авиакомпаний
Следователи выясняют обстоятельства смерти младенца, не дождавшегося санрейса в Якутии
Один из самых известных журналистов Якутии удостоен премии правительства России
Коренные малочисленные народы Севера поддержат рублем
Один из старейших детских садов Якутска переехал в каменное здание
«Подари волшебство»: как сотрудники полиции стали Дедами Морозами и Снегурочками
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на западе Якутии
В Якутии оштрафовали владельца дрона, который подверг опасности экипаж вертолета
В Якутске пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2018»
Бюджет фонда ОМС Якутии «потяжелел» на 6,7 млрд рублей