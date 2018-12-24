В Якутии будут судить охотника, застрелившего товарища из двустволки
Преступление произошло в октябре 2018 года в Намском районе республики
-Фото: архив "КП"
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В Якутии перед судом предстанет мужчина, застреливший товарища из двустволки. Преступление произошло в октябре 2018 года в Намском районе республики.
По версии следствия, мужчины вместе выпивали в охотничьем доме, расположенном в местности «Кута Куелэ». Застолье переросло в пьяную ссору, во время которой потерпевший оскорбил и несколько раз ударил товарища.
Обиженный собутыльник схватил охотничью двустволку 12 калибра и выстрелил обидчику в спину. Полученное ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте.
Уголовное дело направлено в суд.