В Якутии будут судить охотника, застрелившего товарища из двустволки

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-24T09:22:11+03:00

Преступление произошло в октябре 2018 года в Намском районе республики

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В Якутии перед судом предстанет мужчина, застреливший товарища из двустволки. Преступление произошло в октябре 2018 года в Намском районе республики.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали в охотничьем доме, расположенном в местности «Кута Куелэ». Застолье переросло в пьяную ссору, во время которой потерпевший оскорбил и несколько раз ударил товарища.

Обиженный собутыльник схватил охотничью двустволку 12 калибра и выстрелил обидчику в спину. Полученное ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.