Две якутянки вошли в число сильнейших шашистов Европы
Матрена Ноговицина и Наталья Шестакова завоевали «золото» и «серебро» Чемпионата Европы по стоклеточным шашкам
Обе спортсменки тренируются у мастера спорта России Николая Кычкина.
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Титулованная спортсменка Матрена Ноговицина заняла первое место на Чемпионате Европы по стоклеточным шашкам. «Серебро» соревнований – у еще одной якутянки Натальи Шестаковой.
Чемпионат Европы по стоклеточным шашкам 2018 года проходил в Москве с 16 по 23 декабря. Награды были разыграны в двух дисциплинах: классическая программа и суперблиц.
Матрена Ноговицина и Наталья Шестакова тренируются у мастера спорта России Николая Кычкина.