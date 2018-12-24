Две якутянки вошли в число сильнейших шашистов Европы

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-24T07:52:26+03:00

Матрена Ноговицина и Наталья Шестакова завоевали «золото» и «серебро» Чемпионата Европы по стоклеточным шашкам

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Титулованная спортсменка Матрена Ноговицина заняла первое место на Чемпионате Европы по стоклеточным шашкам. «Серебро» соревнований – у еще одной якутянки Натальи Шестаковой.

Чемпионат Европы по стоклеточным шашкам 2018 года проходил в Москве с 16 по 23 декабря. Награды были разыграны в двух дисциплинах: классическая программа и суперблиц.

Матрена Ноговицина и Наталья Шестакова тренируются у мастера спорта России Николая Кычкина.