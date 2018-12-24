В 2019 году в рамках движения добрых дел в Якутии планируют построить 82 объекта

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-24T07:46:39+03:00

Строительство или реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на условиях софинансирования. Фото: ЯСИА

В 22 районах республики появятся детские сады, клубы, стадионы, многофункциональные центры и дома для молодых специалистов

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В 2019 году в рамках движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» в республике планируют построить 82 объекта.

Из 119 поступивших заявок межведомственная комиссия отобрала 82. 37 заявок были отклонены из-за несоответствия представленных документов установленным требованиям.

В следующем году в 22 районах республики планируется построить 18 объектов образования, 16 объектов культуры, 7 объектов спорта, 13 многофункциональных центров и 28 домов для молодых специалистов. Возведение 45 объектов капитального строительства будет финансироваться по переходящим обязательствам 2018 года.

Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» направлено на поддержку и стимулирование инициатив сельского населения по строительству дошкольных учреждений, многофункциональных культурных комплексов и спортивных сооружений.

Строительство или реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на условиях софинансирования. Размер субсидии составляет от 50 до 70% сметной стоимости.