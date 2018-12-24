2018-12-24T06:27:34+03:00
Общество

Старейшие газеты Якутии перестанут быть бесплатными

«Бесплатизацию» государственных СМИ признали неэффективной
Поделиться:
Республиканский издательский холдинг «Сахамедиа» намерен создать собственную систему распространения и доставки газет.Республиканский издательский холдинг «Сахамедиа» намерен создать собственную систему распространения и доставки газет.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутии подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности республиканских организаций в сфере связи и массовых коммуникаций за 2018 год. Также перед руководителями государственных СМИ были поставлены основные задачи на 2019 год.

Республиканский издательский холдинг «Сахамедиа» намерен создать собственную систему распространения и доставки газет. По словам генерального директора холдинга Алексея Черткова, начатая в 2016 году политика «бесплатизации» печатных изданий оказалась неэффективной.

Производство 50-тысячного тиража газет «Саха сирэ» и «Якутия» за счет бюджетных средств привело к серьезным убыткам предприятия. Для дальнейшего развития изданий будет осуществлен постепенный переход на платную подписку.

В последнее время многие жители республики предпочитают читать новости в интернете. Поэтому в 2018 году усилиями сотрудников «Сахамедиа» создан сайт Ulus.media, объединивший 34 районные газеты.

Ресурс уже показал свою эффективность, и работа в этом направлении будет продолжена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии будут судить охотника, застрелившего товарища из двустволки
Две якутянки вошли в число сильнейших шашистов Европы
В 2019 году в рамках движения добрых дел в Якутии планируют построить 82 объекта
Ёлка Главы Якутии собрала золотой фонд школьников со всей республики
Якутские лыжники одержали убедительную победу на «Кубке Сибири»
Глава Якутска пообщается с горожанами в прямом эфире
«АЛРОСА» перечислит 150 млн рублей на реализацию экологических мероприятий в Якутии
«Якутлесресурс» получит новую лесопожарную технику
Суд отменил полный запрет на продажу алкоголя в одном из поселков Якутии
Два человека стали жертвами пожара в Якутии
Заявки на субсидирование рейсов на Дальний Восток подали семь авиакомпаний
Следователи выясняют обстоятельства смерти младенца, не дождавшегося санрейса в Якутии
Один из самых известных журналистов Якутии удостоен премии правительства России
Коренные малочисленные народы Севера поддержат рублем
Один из старейших детских садов Якутска переехал в каменное здание
«Подари волшебство»: как сотрудники полиции стали Дедами Морозами и Снегурочками
Синоптики прогнозируют резкое похолодание на западе Якутии
В Якутии оштрафовали владельца дрона, который подверг опасности экипаж вертолета
В Якутске пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2018»
Бюджет фонда ОМС Якутии «потяжелел» на 6,7 млрд рублей