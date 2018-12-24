Старейшие газеты Якутии перестанут быть бесплатными

СЕГОДНЯ 06:27 2018-12-24T06:27:34+03:00

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В Якутии подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности республиканских организаций в сфере связи и массовых коммуникаций за 2018 год. Также перед руководителями государственных СМИ были поставлены основные задачи на 2019 год.

Республиканский издательский холдинг «Сахамедиа» намерен создать собственную систему распространения и доставки газет. По словам генерального директора холдинга Алексея Черткова, начатая в 2016 году политика «бесплатизации» печатных изданий оказалась неэффективной.

Производство 50-тысячного тиража газет «Саха сирэ» и «Якутия» за счет бюджетных средств привело к серьезным убыткам предприятия. Для дальнейшего развития изданий будет осуществлен постепенный переход на платную подписку.

В последнее время многие жители республики предпочитают читать новости в интернете. Поэтому в 2018 году усилиями сотрудников «Сахамедиа» создан сайт Ulus.media, объединивший 34 районные газеты.

Ресурс уже показал свою эффективность, и работа в этом направлении будет продолжена.