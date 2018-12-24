2018-12-24T06:03:31+03:00
Общество

Ёлка Главы Якутии собрала золотой фонд школьников со всей республики

Ребята получили единовременные стипендии в размере 25 тысяч рублей
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Артисты Бриллиантового цирка подготовили для ребят новогоднее представление по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».Артисты Бриллиантового цирка подготовили для ребят новогоднее представление по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».
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23 декабря в Сахацирке состоялась традиционная Ёлка Главы Якутии. В мероприятии приняли участие отличники учебы, активисты, победители республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и соревнований со всей республики.

Айсен Николаев поздравил ребят с наступающим Новым годом и отметил, что очень важно развивать лидерские качества с ранних лет.

- Я уверен, что именно вы станете тем поколением, которое поднимет нашу республику на самые высокие рубежи. Желаю, чтобы стремление учиться сохранялось у вас на всю жизнь. Если человек старается всегда узнавать что-то новое, понять мир вокруг себя, все у него в жизни получится, - подчеркнул глава Якутии.

Артисты Бриллиантового цирка совместно с танцевальными коллективами и вокальными студиями подготовили для ребят новогоднее представление по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

Лучшим школьникам республики присуждены единовременные стипендии в размере 25 тысяч рублей.

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