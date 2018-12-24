Ёлка Главы Якутии собрала золотой фонд школьников со всей республики

СЕГОДНЯ 06:03 2018-12-24T06:03:31+03:00

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23 декабря в Сахацирке состоялась традиционная Ёлка Главы Якутии. В мероприятии приняли участие отличники учебы, активисты, победители республиканских, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и соревнований со всей республики.

Айсен Николаев поздравил ребят с наступающим Новым годом и отметил, что очень важно развивать лидерские качества с ранних лет.

- Я уверен, что именно вы станете тем поколением, которое поднимет нашу республику на самые высокие рубежи. Желаю, чтобы стремление учиться сохранялось у вас на всю жизнь. Если человек старается всегда узнавать что-то новое, понять мир вокруг себя, все у него в жизни получится, - подчеркнул глава Якутии.

Артисты Бриллиантового цирка совместно с танцевальными коллективами и вокальными студиями подготовили для ребят новогоднее представление по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

Лучшим школьникам республики присуждены единовременные стипендии в размере 25 тысяч рублей.