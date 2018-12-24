Якутские лыжники одержали убедительную победу на «Кубке Сибири»

СЕГОДНЯ 05:16 2018-12-24T05:16:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Якутские лыжники успешно выступили на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок Сибири», состоявшихся в минувшие выходные в Новосибирске. «Золото» соревнований завоевали алданские спортсмены Михаил Соснин и Анастасия Дубова.

В гонке классическим стилем на 15 и 10 км успешно выступили лучшие лыжники Алданского района — мастер спорта РФ Михаил Соснин и кандидат в мастера спорта Анастасия Дубова. По итогам этих престижных соревнований они одержали убедительную победу.

Михаил стал победителем гонки второй год подряд. Анастасия завоевала "золото", оставив позади себя трех мастеров спорта и обыграв ближайшую соперницу на целую минуту.

Вскоре Михаил Соснин отправится в Китай для участия в Международном марафоне по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба администрации Алданского района.