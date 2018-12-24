2018-12-24T05:06:50+03:00
Общество

Глава Якутска пообщается с горожанами в прямом эфире

Передача выйдет в эфир 24 декабря в 18:30 на телеканале «Россия 24»
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Свои вопросы мэру можно задать во время прямого эфира.Свои вопросы мэру можно задать во время прямого эфира.Фото: ЯСИА
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Сегодня, 24 декабря в 18:30 на телеканале «Россия 24» состоится прямой эфир с главой Якутска. Сардана Авксентьева расскажет об итогах уходящего года и ответит на вопросы горожан.

Глава Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» в телевизионном эфире ГТРК «Саха».

Свои вопросы мэру можно задать во время прямого эфира, позвонив в студию по телефону: (4112) 32-02-02. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы.

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