Глава Якутска пообщается с горожанами в прямом эфире

СЕГОДНЯ 05:06 2018-12-24T05:06:50+03:00

Свои вопросы мэру можно задать во время прямого эфира. Фото: ЯСИА

Передача выйдет в эфир 24 декабря в 18:30 на телеканале «Россия 24»

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Сегодня, 24 декабря в 18:30 на телеканале «Россия 24» состоится прямой эфир с главой Якутска. Сардана Авксентьева расскажет об итогах уходящего года и ответит на вопросы горожан.

Глава Якутска примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» в телевизионном эфире ГТРК «Саха».

Свои вопросы мэру можно задать во время прямого эфира, позвонив в студию по телефону: (4112) 32-02-02. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы.