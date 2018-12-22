2018-12-22T07:55:44+03:00
Общество

«АЛРОСА» перечислит 150 млн рублей на реализацию экологических мероприятий в Якутии

Средства будут направлены на обеспечение питьевой водой жителей Вилюйских группы районов
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В 2019 году на эти цели будет выделено 150 млн рублей.В 2019 году на эти цели будет выделено 150 млн рублей.Фото: ЯСИА
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В 2019 году компания «АЛРОСА» перечислит в Целевой фонд будущих поколений Якутии дополнительно 150 млн рублей на реализацию экологических мероприятий.

Средства будут направлены на экологические проекты, в том числе на обеспечение чистой питьевой водой населения Вилюйских группы районов. В 2019 году на эти цели будет выделено 150 млн рублей. Суммы на 2020 и последующие годы будут утверждаться ежегодно Наблюдательным Советом компании.

В ближайшее время специалисты «АЛРОСА» и министерства жилищно-коммунального хозяйства Якутии приступят к разработке программы по обеспечению водой жителей Вилюйских группы районов. Общий объем финансирования будет определен после готовности проекта программы.

Также рассматривается вопрос организации комплексной научной экспедиции по изучению состояния бассейна реки Вилюй.

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