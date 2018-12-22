2018-12-22T07:21:18+03:00
Общество

«Якутлесресурс» получит новую лесопожарную технику

Планируется приобрести 13 тракторов, 6 тягачей, 7 вахтовок и бульдозер
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В настоящее время износ автотракторного парка учреждения составляет 80-90%.В настоящее время износ автотракторного парка учреждения составляет 80-90%.
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В течение ближайших трех лет «Якутлесресурс» ждет масштабное техническое обновление. В настоящее время автотракторный парк учреждения насчитывает более 150 единиц техники, износ составляет 80-90%.

В рамках нацпроекта «Экология» до 2021 года планируется приобрести 13 гусеничных тракторов, 6 тягачей с тралами для перевозки до места пожара гусеничной техники, 7 вахтовок и бортовых автомобилей повышенной проходимости для оперативной переброски огнеборцев и инвентаря к месту лесного пожара, передвижную мастерскую для оперативного ремонта вышедшей из строя техники и бульдозер для прокладки минерализованных полос.

В составе учреждения работают 22 филиала и три участка в 27 муниципальных образованиях Якутии. В штате «Якутлесресурса» 227 сотрудников. В пожароопасный сезон привлекаются около 150 сезонных работников и не менее двух тысяч мобилизованных из местного населения.

«Якутлесресурс» отвечает за охрану, защиту от пожаров и рациональное использование лесных богатств республики.

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