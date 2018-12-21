Суд отменил полный запрет на продажу алкоголя в одном из поселков Якутии

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-21T10:44:06+03:00

Истец указал, что решение наслежного совета депутатов принято с превышением полномочий.

Предприниматели заявили, что "сухой закон" в поселке "ограничивает их экономическую деятельность"

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Верховный суд Якутии отменил полный запрет на продажу алкогольной продукции и пива в поселке Жиганск. Иск против решения местного совета депутатов удовлетворен 21 декабря.

Решение властей оспорила компания «Артик». Предприниматели заявили, что полный запрет на продажу алкоголя в поселке «ограничивает их экономическую деятельность».

Истец также указал, что решение наслежного совета принято с превышением полномочий. Действующее региональное законодательство не содержит положений, разрешающих органам местного самоуправления устанавливать полный запрет на продажу алкоголя.

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции. В качестве заинтересованной стороны к делу был привлечен представитель парламента республики.

Изучив материалы дела и выслушав стороны, суд удовлетворил требования истца. Решение в законную силу не вступило.

Запрет на продажу алкоголя в Жиганске был введен после референдума, проведенного в поселке 9 сентября. Затем соответствующий закон был принят депутатами Ил Тумэна.