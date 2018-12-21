Суд отменил полный запрет на продажу алкоголя в одном из поселков Якутии
Верховный суд Якутии отменил полный запрет на продажу алкогольной продукции и пива в поселке Жиганск. Иск против решения местного совета депутатов удовлетворен 21 декабря.
Решение властей оспорила компания «Артик». Предприниматели заявили, что полный запрет на продажу алкоголя в поселке «ограничивает их экономическую деятельность».
Истец также указал, что решение наслежного совета принято с превышением полномочий. Действующее региональное законодательство не содержит положений, разрешающих органам местного самоуправления устанавливать полный запрет на продажу алкоголя.
Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции. В качестве заинтересованной стороны к делу был привлечен представитель парламента республики.
Изучив материалы дела и выслушав стороны, суд удовлетворил требования истца. Решение в законную силу не вступило.
Запрет на продажу алкоголя в Жиганске был введен после референдума, проведенного в поселке 9 сентября. Затем соответствующий закон был принят депутатами Ил Тумэна.