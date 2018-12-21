Два человека стали жертвами пожара в Якутии
Еще один пострадавший госпитализирован
Частный дом площадью 49 квадратных метров был полностью уничтожен огнем.
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20 декабря огонь уничтожил частный дом в селе Ытык-Кюель Татинского района Якутии. Жертвами пожара стали два человека, еще один пострадавший госпитализирован.
Пожар произошел в четверг вечером в жилом доме на улице Кузьмина. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения прибыли на место уже через 4 минуты, но спасти здание не смогли.
Частный дом площадью 49 квадратных метров был полностью уничтожен огнем.
Виновных и причину пожара еще предстоит установить.