Два человека стали жертвами пожара в Якутии

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-21T08:13:02+03:00

Еще один пострадавший госпитализирован

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20 декабря огонь уничтожил частный дом в селе Ытык-Кюель Татинского района Якутии. Жертвами пожара стали два человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Пожар произошел в четверг вечером в жилом доме на улице Кузьмина. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения прибыли на место уже через 4 минуты, но спасти здание не смогли.

Частный дом площадью 49 квадратных метров был полностью уничтожен огнем.

Виновных и причину пожара еще предстоит установить.