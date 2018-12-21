Заявки на субсидирование рейсов на Дальний Восток подали семь авиакомпаний
В Росавиацию поступили заявки семи авиакомпаний на 106 маршрутов воздушных перевозок с Дальнего Востока и обратно. Осуществлять субсидированные перевозки в регионе намерены «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Якутия», авиакомпания «АЛРОСА», «ИрАэро» и «ЮТэйр».
В ноябре 2018 года были изменены правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Перечень маршрутов был расширен с 57 до 125, субсидирование авиаперевозок по ним стало круглогодичным.
Был расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами – в их число вошли многодетные семьи. Также купить билет по специальным тарифам в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.
По данным Росавиации, в 2018 году авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по спецтарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России.