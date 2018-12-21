Заявки на субсидирование рейсов на Дальний Восток подали семь авиакомпаний

СЕГОДНЯ 06:34 2018-12-21T06:34:49+03:00

В 2018 году авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по субсидированным тарифам на Дальний Восток и обратно. Фото: ЯСИА

В настоящее время завершается процедура заключения договоров между Росавиацией и перевозчиками

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В Росавиацию поступили заявки семи авиакомпаний на 106 маршрутов воздушных перевозок с Дальнего Востока и обратно. Осуществлять субсидированные перевозки в регионе намерены «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Якутия», авиакомпания «АЛРОСА», «ИрАэро» и «ЮТэйр».

В ноябре 2018 года были изменены правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Перечень маршрутов был расширен с 57 до 125, субсидирование авиаперевозок по ним стало круглогодичным.

Был расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами – в их число вошли многодетные семьи. Также купить билет по специальным тарифам в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

По данным Росавиации, в 2018 году авиаперевозчики продали 444 тысячи билетов по спецтарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России.