Следователи выясняют обстоятельства смерти младенца, не дождавшегося санрейса в Якутии

СЕГОДНЯ 06:14 2018-12-21T06:14:50+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Малыша с подозрением на молниеносную форму лейкоза должны были доставить в Якутск вечером 19 декабря

Изменить размер текста: A A

Сотрудники республиканского Следственного комитета проводят проверку обстоятельств смерти двухмесячного ребенка в Сунтарском районе. Малыша с подозрением на молниеносную форму лейкоза должны были доставить в Якутск вечером 19 декабря.

Медики подготовили его к эвакуации, был определен сопровождающий врач. Однако отправить ребенка в столичный Медцентр не удалось из-за неблагоприятных метеоусловий.

Утром 20 декабря состояние младенца резко ухудшилось. Пока готовили взлетную полосу, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но вскоре у него остановилось сердце.

В рамках процессуальной проверки следователи изучат все обстоятельства произошедшего. Им также предстоит установить наличие или отсутствие причинно-следственной связи между действиями должностных лиц и смертью ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.