Один из самых известных журналистов Якутии удостоен премии правительства России
Премия правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в 2018 году была присуждена десяти журналистам. В их числе – шеф-редактор газеты «Якутск вечерний» Леонид Левин.
Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Дмитрий Медведев. Как следует из текста документа, премия была присуждена Леониду Ирмовичу «за принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты «Якутск вечерний».
Минкомсвязи России поручено обеспечить изготовление почётных знаков лауреатов премии Правительства РФ, удостоверений к ним и дипломов, а также организовать их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.