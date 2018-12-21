Один из самых известных журналистов Якутии удостоен премии правительства России

СЕГОДНЯ 05:04 2018-12-21T05:04:49+03:00

В 2018 году премия правительства РФ в области средств массовой информации была присуждена десяти журналистам.

Награда присуждена «за принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты «Якутск вечерний»

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Премия правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в 2018 году была присуждена десяти журналистам. В их числе – шеф-редактор газеты «Якутск вечерний» Леонид Левин.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Дмитрий Медведев. Как следует из текста документа, премия была присуждена Леониду Ирмовичу «за принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты «Якутск вечерний».

Минкомсвязи России поручено обеспечить изготовление почётных знаков лауреатов премии Правительства РФ, удостоверений к ним и дипломов, а также организовать их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.