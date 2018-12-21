Коренные малочисленные народы Севера поддержат рублем

СЕГОДНЯ 03:34 2018-12-21T03:34:35+03:00

Единый перечень коренных малочисленных народов России в настоящее время включает 40 народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Фото: ЯСИА

В 2019 году объемы субсидий на эти цели вырастут - впервые за шесть лет

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Объем субсидий на поддержку коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 2019 году составит 155 миллионов рублей. Это на 41 миллион рублей больше, чем в нынешнем году.

Единый перечень коренных малочисленных народов России в настоящее время включает 40 народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На протяжении последних шести лет объемы федеральных субсидий на их поддержку сокращались.

Федеральное агентство по делам национальностей разрабатывает методические рекомендации для регионов, чтобы субсидии на местах распределяли рационально.

Деньги можно будет направить на повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, обеспечение проезда к объектам соцзащиты и образования, приобретение транспорта для учреждений здравоохранения, участие детей в образовательных мероприятиях и отдых в лагерях, подготовку и повышение квалификации учителей родных языков коренных народов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.