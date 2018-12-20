2018-12-20T12:14:16+03:00
Общество

Один из старейших детских садов Якутска переехал в каменное здание

«Ивушка» стала четвертым детским садом с бассейном в столице республики
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Эпоха деревянных детских садов в Якутске ушла в прошлое.Эпоха деревянных детских садов в Якутске ушла в прошлое.
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Один из старейших детских садов Якутска «Ивушка» отметил долгожданное новоселье. 20 декабря было торжественно открыто современное здание детского сада на 240 мест.

«Ивушка» стала четвертым детским садом в Якутске с бассейном. Общая площадь здания – 3,5 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории оборудованы спортивные и игровые площадки, прогулочные веранды.

Садик в Сайсарском округе столицы стал первым из 12-ти объектов, возводящихся в республике по соглашению о государственно-частном партнерстве с группой «ВИС». После ввода в эксплуатацию предприятие будет обеспечивать техническую эксплуатацию объектов на протяжении семи лет.

Общий объём инвестиций в строительство и оснащение четырех школ, пяти детских садов, детской школы искусств, библиотеки и центра современного искусства – 9 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей – средства «ВИС».

Якутия будет расплачиваться за построенные объекты постепенно вплоть до 2026 года.

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