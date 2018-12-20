«Подари волшебство»: как сотрудники полиции стали Дедами Морозами и Снегурочками

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-20T11:46:51+03:00

Традиционная благотворительная акция прошла в Якутске в тринадцатый раз

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В преддверии Нового года в Якутске прошла традиционная благотворительная акция «Подари волшебство». В тринадцатый раз сотрудники городской полиции и Общественная палата республики организовали сбор новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На этот раз волшебный праздник прошел на арене самого северного цирка в мире. В Государственном цирке Якутии маленьких зрителей порадовали своими яркими выступлениями артисты цирка, звезды якутской эстрады и сотрудники МВД республики.

В этот день полицейские сменили привычную форму на костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и посетили семьи, которые не смогли посетить праздник. Детишки были очень рады гостям, рассказали им заранее подготовленные стихи, спели песни.

Раскрасневшиеся щеки, горящие глаза и хорошее настроение маленьких зрителей - лучшая благодарность для полицейских, которым удалось привнести в жизнь ребят праздничное настроение и немного новогоднего чуда.