Синоптики прогнозируют резкое похолодание на западе Якутии

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-20T08:42:56+03:00

Сегодня в четырех населенных пунктах Якутии столбики термометров опустились ниже -45 градусов. Фото: ЯСИА

В ближайшие сутки там ожидается падение температуры воздуха на 15-20 градусов

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21 декабря в ряде на западе республики ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, в Ленском, Мирнинском, Оленекском и Вилюйской группе районов похолодает на 15-20 градусов.

В Якутске в пятницу ожидается небольшой снег, ветер юго-западный 1-6 метров в секунду, температура воздуха ночью -30-32, днем -28-30 градусов.

Сегодня столбики термометров опустились ниже -45 градусов в четырех населенных пунктах Якутии: Батагае, Верхоянске, Куйге и Кюсюре.