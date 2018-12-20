Синоптики прогнозируют резкое похолодание на западе Якутии
В ближайшие сутки там ожидается падение температуры воздуха на 15-20 градусов
Сегодня в четырех населенных пунктах Якутии столбики термометров опустились ниже -45 градусов.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
21 декабря в ряде на западе республики ожидается резкое понижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, в Ленском, Мирнинском, Оленекском и Вилюйской группе районов похолодает на 15-20 градусов.
В Якутске в пятницу ожидается небольшой снег, ветер юго-западный 1-6 метров в секунду, температура воздуха ночью -30-32, днем -28-30 градусов.
Сегодня столбики термометров опустились ниже -45 градусов в четырех населенных пунктах Якутии: Батагае, Верхоянске, Куйге и Кюсюре.