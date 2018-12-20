2018-12-20T08:20:38+03:00
Общество

В Якутии оштрафовали владельца дрона, который подверг опасности экипаж вертолета

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Несанкционированный запуск беспилотника мог привести к трагедии.Несанкционированный запуск беспилотника мог привести к трагедии.
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В Якутии привлечен к административной ответственности владелец дрона, который подверг опасности экипаж вертолета. Инцидент произошел в октябре 2018 года в Оймяконском районе.

Житель поселка Усть-Нера использовал дрон вблизи вертолетной площадки. Как сообщает пресс-служба республиканского ФСБ, беспилотник создал помеху вертолету Robinson, который заходил на посадку. Были подвергнуты опасности командир и пассажир воздушного судна, также могли пострадать находившиеся рядом люди.

Владелец дрона был привлечен к административной ответственности за несанкционированный запуск беспилотника.

С 5 июля 2017 года владельцы квадрокоптеров, игрушечных вертолетов и самолетов, в том числе самодельных, весом от 250 грамм до 30 кг обязаны зарегистрировать их на сайте Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем.

Для запуска квадрокоптеров классов A, C и G необходимо разрешение на использование воздушного пространства от органов Единой системы организации воздушного движения.

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