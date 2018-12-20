В Якутске пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2018»
Третий этап специализированной ярмарки пройдет в спортивном комплексе «Дохсун»
На ярмарке будет представлена самая свежая и качественная рыба подледного улова от производителей.Фото: ЯСИА
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В Якутске пройдет третий этап специализированной выставки-ярмарки «Рыба Якутии-2018». Якутян и гостей столицы ждут 22 и 23 декабря в спортивном комплексе «Дохсун».
На ярмарке будет представлена самая свежая и качественная рыба подледного улова от производителей по самым доступным ценам в городе.
Для гостей выставки будет организована насыщенная культурная программа.