В Якутске пройдет выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2018»

СЕГОДНЯ 03:22 2018-12-20T03:23:00+03:00

На ярмарке будет представлена самая свежая и качественная рыба подледного улова от производителей. Фото: ЯСИА

Третий этап специализированной ярмарки пройдет в спортивном комплексе «Дохсун»

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В Якутске пройдет третий этап специализированной выставки-ярмарки «Рыба Якутии-2018». Якутян и гостей столицы ждут 22 и 23 декабря в спортивном комплексе «Дохсун».

На ярмарке будет представлена самая свежая и качественная рыба подледного улова от производителей по самым доступным ценам в городе.

Для гостей выставки будет организована насыщенная культурная программа.