2018-12-20T03:13:50+03:00
Общество

Бюджет фонда ОМС Якутии «потяжелел» на 6,7 млрд рублей

Значительного увеличения финансирования удалось добиться при поддержке главы республики
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Средства пойдут на повышение зарплаты работников здравоохранения и приобретение современного медицинского оборудования.Средства пойдут на повышение зарплаты работников здравоохранения и приобретение современного медицинского оборудования.Фото: ЯСИА
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В 2019 году в связи с изменением методики распределения средств в территориальный фонд ОМС Якутии поступит на 6,7 млрд рублей больше, чем в текущем.

Объем доходов территориального фонда ОМС на 2019 год составит 35,442 млрд рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы составят 38,476 млрд и 40,896 млрд рублей соответственно.

Средства пойдут на повышение зарплаты работников здравоохранения и приобретение современного медицинского оборудования. Страховые компании получат дополнительные средства с обязательным условием повысить качество работы.

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