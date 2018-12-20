Бюджет фонда ОМС Якутии «потяжелел» на 6,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 03:13 2018-12-20T03:13:50+03:00

Средства пойдут на повышение зарплаты работников здравоохранения и приобретение современного медицинского оборудования. Фото: ЯСИА

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В 2019 году в связи с изменением методики распределения средств в территориальный фонд ОМС Якутии поступит на 6,7 млрд рублей больше, чем в текущем.

Объем доходов территориального фонда ОМС на 2019 год составит 35,442 млрд рублей. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы составят 38,476 млрд и 40,896 млрд рублей соответственно.

Средства пойдут на повышение зарплаты работников здравоохранения и приобретение современного медицинского оборудования. Страховые компании получат дополнительные средства с обязательным условием повысить качество работы.