Глава Якутии подписал несколько кадровых указов
Назначен помощник главы республики, замминистра транспорта и руководитель управления записи актов гражданского состояния
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Глава Якутии Айсен Николаев подписал ряд кадровых указов.
Помощником главы республики назначена Ирина Ефимова.
Пост заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона заняла Агния Симонова.
Руководителем Управления записи актов гражданского состояния при правительстве республики назначена Тамара Кривошапкина.