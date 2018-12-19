В Якутске готовят к открытию новую школу

19 Дек. 12:21 2018-12-19T12:25:12+03:00

Завершающие работы на объекте будут закончены в течение 10-15 дней.

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18 декабря Сардана Авксентьева проверила, как идет подготовка к вводу в эксплуатацию нового здания школы №25 на улице Якова Потапова в Якутске.

В настоящее время на объекте ведутся завершающие работы, которые будут закончены в течение 10-15 дней. Затем последуют пусконаладочные работы.

Трехэтажное здание площадью более шести тысяч квадратных метров рассчитано на 350 мест. Здесь будут учиться дети с 4 по 11 класс. В состав комплекса входят библиотека с читальным залом, спортивный и актовый залы с костюмерной и артистической комнатами.

Для всестороннего развития детей будут работать классы русской национальной культуры и культуры коренных народов Севера, компьютерный класс, а также кабинет начальной военной подготовки с комнатой хранения оружия.

В настоящее время коллектив и учащиеся школы №25 временно размещены в бывшем здании компании «Сахагипрозем».