В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
В Якутске задержали 29-летнюю участницу организованной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков на территории республики. Женщина оборудовала тайники с закладками «синтетики» по всему городу.
Ее задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Как выяснилось, женщина осуществляла расфасовку и учет зелья, а также оборудовала «закладки» для розничных наркосбытчиков по всему Якутску.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято около 1 кг синтетического наркотика стоимостью около 5 млн рублей. Часть женщина хранила дома, остальное обнаружили в одном из тайников.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемая помещена в следственный изолятор.