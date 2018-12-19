2018-12-19T11:56:26+03:00
Происшествия

В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей

Женщина оборудовала тайники с закладками наркотиков по всему городу
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято около 1 кг синтетического наркотика.В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято около 1 кг синтетического наркотика.Фото: архив "КП"
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В Якутске задержали 29-летнюю участницу организованной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков на территории республики. Женщина оборудовала тайники с закладками «синтетики» по всему городу.

Ее задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Как выяснилось, женщина осуществляла расфасовку и учет зелья, а также оборудовала «закладки» для розничных наркосбытчиков по всему Якутску.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято около 1 кг синтетического наркотика стоимостью около 5 млн рублей. Часть женщина хранила дома, остальное обнаружили в одном из тайников.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемая помещена в следственный изолятор.

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