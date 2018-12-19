В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей

19 Дек. 10:32 2018-12-19T11:56:26+03:00

Женщина оборудовала тайники с закладками наркотиков по всему городу

Изменить размер текста: A A

В Якутске задержали 29-летнюю участницу организованной группы, специализирующейся на сбыте наркотиков на территории республики. Женщина оборудовала тайники с закладками «синтетики» по всему городу.

Ее задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Как выяснилось, женщина осуществляла расфасовку и учет зелья, а также оборудовала «закладки» для розничных наркосбытчиков по всему Якутску.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято около 1 кг синтетического наркотика стоимостью около 5 млн рублей. Часть женщина хранила дома, остальное обнаружили в одном из тайников.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемая помещена в следственный изолятор.