2018-12-19T09:54:08+03:00
Общество

Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»

Возможность бесплатно стать собственником земли станет дополнительным преимуществом макрорегиона
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Участники госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, смогут получить «дальневосточные гектары». За соответствующий законопроект единогласно проголосовали депутаты Госдумы.

При этом участники программы переселения смогут получить землю на Дальнем Востоке сначала в безвозмездное пользование, а после получения гражданства РФ – в собственность. По мнению генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата, возможность бесплатно получить землю станет дополнительным преимуществом макрорегиона.

Также закон предусматривает возможность досрочной передачи в собственность дальневосточного гектара, если на нем построен жилой дом. Предполагается, что эта мера будет способствовать скорейшему освоению земельных участков, сообщает Минвостокразвития РФ.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке.

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