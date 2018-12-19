2018-12-19T08:08:08+03:00
Общество

В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»

Представители области познакомят якутян с туристскими продуктами региона
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Организаторы надеются, что мероприятие положит начало сотрудничеству регионов в области туризма.Организаторы надеются, что мероприятие положит начало сотрудничеству регионов в области туризма.
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С 20 по 25 декабря в столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии». Представители области познакомят якутян с туристскими продуктами региона, а также изучат, что может предложить Якутия.

В рамках мероприятия пройдут выставка, презентация туристского потенциала островного края и конференция в формате «вопрос-ответ».

С 21 по 25 декабря сахалинские туроператоры «Мега Тур» и «Содружество» будут проводить B2B встречи с якутскими коллегами и изучать туристские продукты Якутии, чтобы предложить их жителям Сахалина.

Все мероприятия пройдут в гостинице AZIMUTОтель «Полярная Звезда» в Якутске.

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