19 Дек. 08:08 2018-12-19T08:08:08+03:00

Организаторы надеются, что мероприятие положит начало сотрудничеству регионов в области туризма.

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С 20 по 25 декабря в столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии». Представители области познакомят якутян с туристскими продуктами региона, а также изучат, что может предложить Якутия.

В рамках мероприятия пройдут выставка, презентация туристского потенциала островного края и конференция в формате «вопрос-ответ».

С 21 по 25 декабря сахалинские туроператоры «Мега Тур» и «Содружество» будут проводить B2B встречи с якутскими коллегами и изучать туристские продукты Якутии, чтобы предложить их жителям Сахалина.

Все мероприятия пройдут в гостинице AZIMUTОтель «Полярная Звезда» в Якутске.