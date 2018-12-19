В поселке Черский восстановили работу котельной

19 Дек. 03:36 2018-12-19T03:36:06+03:00

На запуск котельной в работу потребовалось около пяти часов.

Она отапливает 20 жилых домов, детский сад и одно административное здание

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В поселке Черский Нижнеколымского района оперативно восстановлена работа котельной №1. Она отапливает 20 жилых домов, детский сад и одно административное здание.

Остановку работы котельной спровоцировал выход из строя одного из вентилей. Его заменили в течение получаса. Подключенных к котельной потребителей по временной схеме перевели на теплоснабжение от котельной №2.

На запуск котельной в работу потребовалось около пяти часов. Восстановлением теплоснабжения занималась бригада из восьми человек.

В настоящее время все потребители переведены на постоянную схему теплоснабжения, котельная работает в штатном режиме.

По данным Якутского УГМС, температура воздуха в поселке Черский - минус 37 градусов.