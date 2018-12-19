В поселке Черский восстановили работу котельной
В поселке Черский Нижнеколымского района оперативно восстановлена работа котельной №1. Она отапливает 20 жилых домов, детский сад и одно административное здание.
Остановку работы котельной спровоцировал выход из строя одного из вентилей. Его заменили в течение получаса. Подключенных к котельной потребителей по временной схеме перевели на теплоснабжение от котельной №2.
На запуск котельной в работу потребовалось около пяти часов. Восстановлением теплоснабжения занималась бригада из восьми человек.
В настоящее время все потребители переведены на постоянную схему теплоснабжения, котельная работает в штатном режиме.
По данным Якутского УГМС, температура воздуха в поселке Черский - минус 37 градусов.