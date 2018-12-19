В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»

19 Дек. 02:56 2018-12-19T02:56:32+03:00

У жителей республики будет возможность задать премьер-министру свои вопросы.

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19 декабря в Якутии стартует новый телевизионный проект «Правительство LIVE». Гостем первой передачи станет глава кабмина Якутии Владимир Солодов.

У жителей республики будет возможность задать премьер-министру свои вопросы. На самые интересные он ответит во время прямой трансляции.

В эфире передачи «Правительство LIVE» представители исполнительных органов власти будут рассказывать о своей работе, делиться планами, отвечать на вопросы зрителей, поступающие в режиме реального времени, и проходить блиц-опрос от ведущих.

Прямая трансляция состоится сегодня, 19 декабря, в 14:30 (по якутскому времени) в Instagram-профиле @live_yakutia.

Запись передачи можно будет посмотреть в пятницу, 21 декабря, на телеканале «Якутия 24».