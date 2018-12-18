В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах

18 Дек. 12:24 2018-12-18T12:24:37+03:00

Для ребят были приобретены семь индивидуальных жилых домов.

На эти цели из республиканского бюджета было выделено более девяти миллионов рублей

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18 декабря в квартале Озерный Намского района ключи от новых домов получили семеро детей-сирот. Обязательства по обеспечению их жильем возникли в 2018 году.

Из государственного бюджета республики на строительство (приобретение) жилья для сирот Намский район получил более девяти миллионов рублей. На эти деньги были приобретены семь индивидуальных жилых домов.

Всего в Якутии до конца года жильем должны быть обеспечены 520 детей-сирот.