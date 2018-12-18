2018-12-18T08:15:57+03:00
Общество

Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом

На борту судна находилось 55 пассажиров
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В результате инцидента несколько человек получили травмы, в том числе ушибы и переломы.В результате инцидента несколько человек получили травмы, в том числе ушибы и переломы.
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Суд оштрафовал капитана теплохода, который в июне 2018 года посадил судно на мель в Намском районе Якутии. «Ракета-269» перевозила пассажиров из поселка Сангар в Якутск.

Как установил суд, подвыпивший капитан вывел теплоход за пределы судового хода. Судно село на мель у села Харыялах Намского района.

На борту теплохода находилось 55 пассажиров. В результате инцидента несколько человек получили травмы, в том числе ушибы и переломы.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, суд оштрафовал мужчину на сто тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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