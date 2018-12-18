Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В настоящее время рейсы на вылет выполняются
Видимость в воздушной гавани столицы республики составляет 300, 450 и 700 метров.Фото: ЯСИА
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18 декабря туман нарушил работу аэропорта Якутск. Два рейса авиакомпании «Глобус» из Новосибирска были перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровск.
Также из-за тумана столичный аэропорт не смог принять самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Олекминск-Якутск. Борт был перенаправлен в аэропорт Маган.
В настоящее время видимость в воздушной гавани столицы республики составляет 300, 450 и 700 метров. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Якутск», рейсы на вылет выполняются. Аэропорт работает по фактической погоде.
В 11:00 температура воздуха в районе Аэропорта составила минус 40 градусов.