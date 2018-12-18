В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб

18 Дек. 05:28 2018-12-18T05:28:35+03:00

Прибывшие на место уже через 4 минуты пожарные не смогли спасти полыхающее здание. Фото: Архив "КП"

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Частный дом в селе Хатассы загорелся вечером 17 декабря. Прибывшие на место уже через 4 минуты пожарные не смогли спасти полыхающее здание.

В результате пожара частный дом площадью 48 квадратных метров был полностью уничтожен огнем. Пострадавший, пожилой мужчина 1952 года рождения, скончался в больнице.

По данным республиканского МЧС, предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.