2018-12-18T04:45:49+03:00
Общество

На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей

Всего в 2019 году правительство РФ выделит 13 регионам на эти цели более 7 млрд рублей
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Якутия вошла в число регионов-лидеров по объемам федеральной поддержки.Якутия вошла в число регионов-лидеров по объемам федеральной поддержки.Фото: Архив "КП"
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Якутия получит из федерального бюджета 1,28 млрд рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Всего в 2019 году правительство РФ выделит 13 регионам на эти цели более 7 млрд рублей.

Федеральную поддержку получат Якутия, Коми, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Архангельская, Магаданская, Московская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа и Еврейская автономная область. В общей сложности на выплату региональных социальных доплат к пенсии этим регионам будет выделено 7 млрд 74 млн 110 тысяч 500 рублей.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе лидеров по объемам федеральной поддержки - Московская область (1,69 млрд рублей), Якутия (около 1,28 млрд) и Приморский край, которому в 2019 году будет выделено более 1 млрд рублей.

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