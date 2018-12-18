Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск

18 Дек. 04:16 2018-12-18T04:16:35+03:00

Максимальная разрешенная скорость движения на этих участках трассы – 40 км/ч.

Пять из семи камер установлены в Якутии, две - на территории Амурской области

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В рамках работ по повышению безопасности дорожного движения на федеральной трассе Невер-Якутск появились системы видеоконтроля. Пять из семи камер установлены в Якутии, две - на территории Амурской области.

Камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установлены в окрестностях поселков Нижний Бестях, Чульман и Верхний Куранах, городов Алдан и Томмот. В Амурской области - у поселка Соловьевск и города Тында.

Как сообщает управление автодороги «Лена», максимальная разрешенная скорость движения на этих участках федеральной трассы – 40 км/ч.