Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Пять из семи камер установлены в Якутии, две - на территории Амурской области
Максимальная разрешенная скорость движения на этих участках трассы – 40 км/ч.
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В рамках работ по повышению безопасности дорожного движения на федеральной трассе Невер-Якутск появились системы видеоконтроля. Пять из семи камер установлены в Якутии, две - на территории Амурской области.
Камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установлены в окрестностях поселков Нижний Бестях, Чульман и Верхний Куранах, городов Алдан и Томмот. В Амурской области - у поселка Соловьевск и города Тында.
Как сообщает управление автодороги «Лена», максимальная разрешенная скорость движения на этих участках федеральной трассы – 40 км/ч.