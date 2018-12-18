2018-12-18T03:59:46+03:00
Политика

Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов

Очередной рейтинг компании «Медиалогия» был составлен по итогам ноября текущего года
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Наиболее часто СМИ цитировали высказывание Айсена Николаева о любви жителей Якутии к вольной борьбе.Наиболее часто СМИ цитировали высказывание Айсена Николаева о любви жителей Якутии к вольной борьбе.
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Глава Якутии Айсен Николаев вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов по версии компании «Медиалогия». Очередной рейтинг был составлен по итогам ноября текущего года.

Айсен Николаев вошёл в топ-20 самых цитируемых губернаторов страны. Среди наиболее ярких и часто цитируемых высказываний «Медиалогия» приводит запись главы Якутии в Instagram.

Айсен Николаев написал в соцсети, что немного в мире найдётся мест, где любят вольную борьбу так же сильно, как в Якутии, и болельщики заслужили проведение кубка мира в 2019 году в Якутске.

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