Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Очередной рейтинг компании «Медиалогия» был составлен по итогам ноября текущего года
Наиболее часто СМИ цитировали высказывание Айсена Николаева о любви жителей Якутии к вольной борьбе.
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Глава Якутии Айсен Николаев вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов по версии компании «Медиалогия». Очередной рейтинг был составлен по итогам ноября текущего года.
Айсен Николаев вошёл в топ-20 самых цитируемых губернаторов страны. Среди наиболее ярких и часто цитируемых высказываний «Медиалогия» приводит запись главы Якутии в Instagram.
Айсен Николаев написал в соцсети, что немного в мире найдётся мест, где любят вольную борьбу так же сильно, как в Якутии, и болельщики заслужили проведение кубка мира в 2019 году в Якутске.