Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов

18 Дек. 03:59 2018-12-18T03:59:46+03:00

Наиболее часто СМИ цитировали высказывание Айсена Николаева о любви жителей Якутии к вольной борьбе.

Очередной рейтинг компании «Медиалогия» был составлен по итогам ноября текущего года

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Глава Якутии Айсен Николаев вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов по версии компании «Медиалогия». Очередной рейтинг был составлен по итогам ноября текущего года.

Айсен Николаев вошёл в топ-20 самых цитируемых губернаторов страны. Среди наиболее ярких и часто цитируемых высказываний «Медиалогия» приводит запись главы Якутии в Instagram.

Айсен Николаев написал в соцсети, что немного в мире найдётся мест, где любят вольную борьбу так же сильно, как в Якутии, и болельщики заслужили проведение кубка мира в 2019 году в Якутске.