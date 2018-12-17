В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход

17 Дек. 10:13 2018-12-17T12:05:26+03:00

Это поможет разгрузить улицу Лермонтова с ее интенсивным движением

Изменить размер текста: A A

Глава Якутска Сардана Авксентьева и ее первый заместитель Владимир Федоров встретились с активистами Сайсарского округа.

Был поднят вопрос возведения надземных пешеходных переходов над оживленными городскими улицами. Ветеран МВД Дмитрий Максимов предложил построить такой переход в районе стадиона «Туймаада» и Крестьянского рынка.

- Эту часть города ежедневно посещают тысячи горожан и гостей столицы. Здесь и спортивные сооружения, и парк культуры и отдыха, люди ходят за продуктами на рынок. Это будет полезно для обеспечения безопасности и повышения пропускной способности улицы Лермонтова, - отметила глава города.Предложение рассмотрят в окружной администрации.

Развивая тему, Владимир Федоров предложил построить на этом месте первый в городе теплый надземный переход, где люди могли бы передохнуть и согреться, купить кофе на вынос, посетить небольшие магазины.

Также Сардана Авксентьева сообщила, что в 2019 году в разных частях города планируется построить до десяти новых теплых остановок.