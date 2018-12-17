2018-12-17T12:05:26+03:00
Общество

В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход

Это поможет разгрузить улицу Лермонтова с ее интенсивным движением
Поделиться:
Район Крестьянского рынка ежедневно посещают тысячи горожан и гостей столицы.Район Крестьянского рынка ежедневно посещают тысячи горожан и гостей столицы.
Изменить размер текста:

Глава Якутска Сардана Авксентьева и ее первый заместитель Владимир Федоров встретились с активистами Сайсарского округа.

Был поднят вопрос возведения надземных пешеходных переходов над оживленными городскими улицами. Ветеран МВД Дмитрий Максимов предложил построить такой переход в районе стадиона «Туймаада» и Крестьянского рынка.

- Эту часть города ежедневно посещают тысячи горожан и гостей столицы. Здесь и спортивные сооружения, и парк культуры и отдыха, люди ходят за продуктами на рынок. Это будет полезно для обеспечения безопасности и повышения пропускной способности улицы Лермонтова, - отметила глава города.Предложение рассмотрят в окружной администрации.

Развивая тему, Владимир Федоров предложил построить на этом месте первый в городе теплый надземный переход, где люди могли бы передохнуть и согреться, купить кофе на вынос, посетить небольшие магазины.

Также Сардана Авксентьева сообщила, что в 2019 году в разных частях города планируется построить до десяти новых теплых остановок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия