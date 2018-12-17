«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»

17 Дек. 08:19 2018-12-17T08:19:18+03:00

Сардана Саввина уже несколько лет успешно продвигает якутское кино на мировую арену. Фото: ЯСИА

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Продюсер по продвижению якутского кино Сардана Саввина стала четвёртой по результатам голосования на сайте всероссийской премии «Headliner года» в номинации «Культура и искусство». Художник Кыыдаана Игнатьева заняла шестое место в этой же номинации.

Народное голосование на сайте премии завершилось 15 декабря. Сардана Саввина получила 3596 голосов и стала четвёртой. Кыыдаана Игнатьева заняла шестое место с 2420 голосами.

Победителем в номинации «Культура и искусство» стал художник-керамист Юрий Осинин, вернувший петербургским мостам красивые таблички.

Цель премии «Headliner года» – поддержать идейных лидеров, вносящих весомый вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни.

Абсолютного победителя, обладателя звания «Headliner года» и 2 млн рублей выберет экспертное жюри. Абсолютному лидеру народного голосования достанется миллион рублей. В каждой номинации победитель, выбранный экспертным советом, получит 200 тысяч рублей, а лидер народного голосования – спецприз от партнера.