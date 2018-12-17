К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России

17 Дек. 05:24 2018-12-17T05:24:01+03:00

Оставить свои предложения по развитию макрорегиона можно на сайте дв2025.рф

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Каждый житель России сможет оставить свои предложения по развитию Дальнего Востока на специализированном сайте дв2025.рф. В Минвостокразвития рассчитывают, что такой формат позволит создать программу, отвечающую ожиданиям и запросам жителей макрорегиона.

Платформа создана совместно с ВЦИОМ в рамках разработки Нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года.

Каждый пользователь сможет оставить неограниченное количество предложений. Они могут касаться как развития округа в целом, так и конкретного дальневосточного региона, отдельного населённого пункта или территории, сообщается на официальном сайте Минвостокразвития России.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Среди ключевых направлений программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.