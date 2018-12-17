В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
По данным на конец ноября 2018 года, 44 компании задолжали своим работникам 144 млн рублей. По их вине в Якутии без зарплаты остаются 1 618 человек.
12 из этих предприятий - на стадии банкротства. По словам министра труда и социального развития республики Елены Волковой, на них приходится 44% от общей суммы задолженности - более 63 млн рублей.
Большинство предприятий-должников не может выплатить деньги сотрудникам из-за неисполнения обязательств со стороны контрагентов.
Благодаря совместной работе органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов, за девять месяцев 2018 года ликвидирована задолженность по зарплате в 48 организациях на сумму более 1 млрд рублей.