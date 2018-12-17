2018-12-17T08:27:19+03:00
Общество

В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей

На них приходится 44% от общей суммы задолженности по зарплате в республике
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Большинство предприятий не может выплатить деньги сотрудникам из-за неисполнения обязательств контрагентами.Большинство предприятий не может выплатить деньги сотрудникам из-за неисполнения обязательств контрагентами.
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По данным на конец ноября 2018 года, 44 компании задолжали своим работникам 144 млн рублей. По их вине в Якутии без зарплаты остаются 1 618 человек.

12 из этих предприятий - на стадии банкротства. По словам министра труда и социального развития республики Елены Волковой, на них приходится 44% от общей суммы задолженности - более 63 млн рублей.

Большинство предприятий-должников не может выплатить деньги сотрудникам из-за неисполнения обязательств со стороны контрагентов.

Благодаря совместной работе органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов, за девять месяцев 2018 года ликвидирована задолженность по зарплате в 48 организациях на сумму более 1 млрд рублей.

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